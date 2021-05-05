Video Yaşam Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video

Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video

Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video
05.05.2021 | 22:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 01:29
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 05.05.2021 | 22:46
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 02:16
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 05.05.2021 | 22:22
Yapılan araştırma sonucu şaşırttı: Kadınlar koronavirüse karşı daha korumalı | Video 01:34
Yapılan araştırma sonucu şaşırttı: Kadınlar koronavirüse karşı daha korumalı | Video 05.05.2021 | 21:13
İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video 01:35
İmsakiye 2021 - Bugün iftar vakti ve iftar saatleri! İstanbul iftar vakti saat kaçta? 5 Mayıs İstanbul iftar saati ve il il imsakiye tablosu | Video 05.05.2021 | 16:37
2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü | Video 01:23
2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü | Video 05.05.2021 | 17:15
Esra Erol 5 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça atv izle! Esra Erol'da kocadan karısı ile aşk yaşayan erkeğe sert tepki! 19:46
Esra Erol 5 Mayıs 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça atv izle! Esra Erol'da kocadan karısı ile aşk yaşayan erkeğe sert tepki! 05.05.2021 | 17:18
Burdur rögara düşen tilki yavrularını itfaiye kurtardı 01:36
Burdur rögara düşen tilki yavrularını itfaiye kurtardı 05.05.2021 | 13:31
Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma sonrası Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklanacak? | Video 03:04
Tam kapanma ne zaman bitecek? Tam kapanma sonrası Bilim Kurulu toplantısı kararları açıklanacak? | Video 05.05.2021 | 13:20
Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda | Video 01:54
Kadın hakim koronadan öldü, 6 aylık bebeği yoğun bakımda | Video 05.05.2021 | 16:07
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı | Video 02:21
Fabrika işçisi hırsızları böyle kovaladı | Video 05.05.2021 | 15:42
Çanakkale Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 00:40
Çanakkale Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem 05.05.2021 | 13:31
Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu 03:55
Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu 05.05.2021 | 15:17
Dr. Astrolog Şenay Devi Hıdırellez gecesi yapılacakları anlattı! İşte Hıdırellez'de niyetleri gerçekleşecek olan insanlar... 12:48
Dr. Astrolog Şenay Devi Hıdırellez gecesi yapılacakları anlattı! İşte Hıdırellez'de niyetleri gerçekleşecek olan insanlar... 05.05.2021 | 15:15
Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası' | Video 03:35
Van Gölü'nün el değmemiş güzelliği 'Çarpanak Adası' | Video 05.05.2021 | 14:24
4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi| Video 00:49
4 metre uzunluğundaki dev yılan böyle görüntülendi| Video 05.05.2021 | 14:51
Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video 02:45
Direğe çarpıp minibüsün önüne düşen otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada | Video 05.05.2021 | 14:51
İntihar etmek için suya daldı: Deniz Polisi kurtardı | Video 00:54
İntihar etmek için suya daldı: Deniz Polisi kurtardı | Video 05.05.2021 | 15:10
Sosyal yardım grubundayım dedi torbacı çıktı! Narkotik köpeği “Eros” foyasını ortaya çıkardı | Video 01:19
Sosyal yardım grubundayım dedi torbacı çıktı! Narkotik köpeği “Eros” foyasını ortaya çıkardı | Video 05.05.2021 | 14:53
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti! 00:38
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı! Yöntemleri pes dedirtti! 05.05.2021 | 14:52
Hilal Kaplan | Yalancıların Sözcü’sü 02:49
Hilal Kaplan | Yalancıların Sözcü’sü 05.05.2021 | 14:32

Bolu’da alışveriş sonrası evine 20 metre kala fenalaşarak parkta yere düşen adamı hayata döndürmek için sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA