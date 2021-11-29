Video Yaşam Dalgaların boyu binaları aştı. Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor | Video
Dalgaların boyu binaları aştı. Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor | Video

Dalgaların boyu binaları aştı. Yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor | Video

29.11.2021 | 13:22

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Balıkesir’in Edremit körfezinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtınası sebebiyle Edremit sahillerinde 5 metreyi bulan dev dalgalar sahilleri dövüyor. Dalgalar zaman zaman sahil şeridindeki 3 katlı evlerin boylarını aşıyor.

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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran lodos fırtınasının hızı zaman zaman 90 kilometreye yaklaşıyor. Dev dalgaların boyu 5 metreyi buluyor. Sahil şeridi çoğu bölgede deniz sularının altında kalırken deniz evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Oluşan dev dalgalar 3 katlı evlerin çatılarını aşarak arka sokaklara kadar etkili oluyor.

Edremit'in Akçay, Güre, Altınoluk, Zeytinli ve Altınkum plajlarında rüzgar hayatı da olumsuz etkiliyor. Zeytinli Çayı civarında sahil kısmında bazı turistik işletmelerin çatıları uçtu. Bazı vatandaşlar ile rüzgara karşı tedbir almaya çalıştı. İşletmelerin sahil yönündeki bahçeleri sular altında kaldı. Kimi vatandaşlar ise Akçay sahilinde dev dalgalar ile özçekim yapabilmek için ıslanmayı göze aldı.

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