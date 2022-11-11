Video Yaşam Dalış yapan profesör, Müren balığıyla burun buruna geldi... O anlar, böyle görüntülendi | Video
Dalış yapan profesör, Müren balığıyla burun buruna geldi... O anlar, böyle görüntülendi | Video

Dalış yapan profesör, Müren balığıyla burun buruna geldi... O anlar, böyle görüntülendi | Video

11.11.2022 | 14:28

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Antalya’da su altı dalışları yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, saldırganlığı ve bıçak gibi keskin dişleriyle bilinen Müren balığını, kopmuş yemli oltalara av olmaması için bölgeden uzaklaştırdı. Profesörün burun buruna geldiği Müren balığıyla o anları, sualtı kamerasınca kaydedildi.

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Su altı dalışları ve çektiği görüntülerle bilinen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı açıklarında dalış gerçekleştirdi. Kayalık alanda Müren balığıyla karşılaşan Gökoğlu, kopmuş yemli oltalara karşı onu bölgeden uzaklaştırdı. Müren balığını takip ederek güvenli bölgeye geçmesini sağlayan Gökoğlu, zaman zaman balıkla burun buruna geldi.

O anlar, su altı kamerasıyla görüntülendi.

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