Damada yumruklu veda! Düşürdüğü yüzüğünü dakikalarca aradı | Video

Sinop’un Boyabat ilçesinde dünya evine girecek damada arkadaşları yumruklayarak evine gönderdi. Yediği yumruklar sonrası evlilik yüzüğünü düşüren damat daha sonra arkadaşlarıyla birlikte yüzüğünü aradı.

Boyabat'ta Mustafa ile Canan çifti evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Düğünün ardından gelin ve damat helallik almak üzere konvoy eşliğinde damadın babasının evine geldiler. Önce arabadan inip gelin damat ve davetliler sokağın ortasında oyun havası oynadılar. Daha sonra gelin helallik almak üzere kocasının baba evine geçerken yumruklanacağını anlayan damat gelin arabasına kaçtı.

Belirli bir süre arabada bekleyen damat daha sonra arkadaşlarının gitmeyeceğini anlayınca arabadan inme kararı aldı. Damadın arabadan inmesiyle başına toplanan arkadaşları sağlı sollu koridor oluşturdular. Baba ocağına girmek isteyen damadın sırtını yaklaşık 15 arkadaşı defalarca yumrukladı. Yediği yumruklardan kendisini korumak isteyen damadın olay sırasında evlilik yüzüğü düştü. Yüzüğün düşmesinin ardından damadın arkadaşları, "Daha ilk günden yüzüğü kaybettin" diyerek beraber yüzüğü arayıp buldular.

Yediği yumruklar sonrası sinirlenen damat, "Bu gruptan evlenecek olanların benden çekeceği var, haberiniz olsun diyerek" evine girdi.