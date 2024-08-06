Damadı evleneceğine pişman ettiler, ketçap, sirke ve gres yağına buladılar | Video
Antalya'nın Finike ilçesinde gelin alma geleneğinin ardından damada ketçap, sirke ve gres yağı döktüler, ardından fırçayla sabunlayıp damat adayını bir güzel yıkadılar.
Arkadaşları ardından damat adayını fırçayla sabunlayıp yıkamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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