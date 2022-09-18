Video Yaşam Damadı evleneceğine pişman ettiler! Vinçle kaldırıp böyle sallandırdılar | Video
Damadı evleneceğine pişman ettiler! Vinçle kaldırıp böyle sallandırdılar | Video

Damadı evleneceğine pişman ettiler! Vinçle kaldırıp böyle sallandırdılar | Video

18.09.2022 | 10:58

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Dünya evine girmek için bütün zorlukları geride bırakan damat, adetleri gereği yerine getirilenlerden dolayı evlendiğine evleneceğine pişman oldu. Damada şalvar giydirdiler vinçe astılar su deposuna soktular.

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Bursa'nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi. Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin'i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zamanda ayaklarından tutmaya çalıştı.

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