Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sokakta damat eğlencesi yapan şahıslar, uyarı için gelen polis ekiplerine saldırdılar. Yaklaşık 50 saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildiler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.