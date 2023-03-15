Damat ve gelinden "pes" dedirten görüntüler | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gelin ve damadın en mutlu günlerinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açtığı anlar bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.
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