Video Yaşam Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video
Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video

Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video

11.01.2024 | 10:51

Bursa'da damperi açık seyreden ve yol kenarındaki direği yıkan kamyon sürücüsü kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyon sürücüsü damperini açık şekilde seyretti. Bir süre böyle ilerleyen kamyon en sonunda yol kenarında bulunan bir direğe çarparak devirmesi sonrası durdu. O anlar ise kamyonun arkasında bulunan bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video 00:50
Bursa'da tır sürücülerinin birbirini sollama denemesi faciaya yol açıyordu | Video 11.01.2024 | 12:46
Tekstil atölyesinde Yüzüme kumaş attın kavgası kamerada | Video 01:31
Tekstil atölyesinde "Yüzüme kumaş attın" kavgası kamerada | Video 11.01.2024 | 10:51
Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video 00:42
Damperi açık kamyon elektrik direğini böyle devirdi | Video 11.01.2024 | 10:51
Yalova’da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:03
Yalova’da merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video 11.01.2024 | 12:29
Esenyurt’ta kurnaz hırsız, kuaför çırağının telefonunu böyle çaldı | Video 02:50
Esenyurt’ta kurnaz hırsız, kuaför çırağının telefonunu böyle çaldı | Video 11.01.2024 | 10:51
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:08
Diyarbakır’da 5 öğrencinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında | Video 11.01.2024 | 11:32
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 02:48
Hem para istedi, hem de bıçaklayıp kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:50
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:49
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:23
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 00:28
Elazığ’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 3 gözaltı | Video 11.01.2024 | 11:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 04:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ocak 2024 Perşembe atv izle! | Video 11.01.2024 | 10:32
Pendik’te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:35
Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 11.01.2024 | 10:01
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 00:38
Adana’da FETÖ’cü firar ihraç polis yakalandı | Video 11.01.2024 | 10:01
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu | Video 11.01.2024 | 09:33
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 00:58
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin sürücülere zor anlar yaşattı | Video 11.01.2024 | 09:33
Pendik’te villanın çatısı alev alev yandı | Video 01:08
Pendik'te villanın çatısı alev alev yandı | Video 11.01.2024 | 09:33
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 00:53
Yolun karşısına geçmek isterken koçun saldırısıyla kendini yerde buldu! O anlar kamerada | Video 11.01.2024 | 08:56
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:42
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı | Video 11.01.2024 | 08:40
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 01:27
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 11.01.2024 | 06:14
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 03:06
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi | Video 11.01.2024 | 06:12
Rum polisi, Kamerunlu katilleri polise teslim eden Kıbrıslı Türkleri tutukladı | Video 01:37
Rum polisi, Kamerunlu katilleri polise teslim eden Kıbrıslı Türkleri tutukladı | Video 11.01.2024 | 06:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA