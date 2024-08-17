Video Yaşam Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video

Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video

17.08.2024 | 12:42

Konya'nın Kulu ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden tır yol üstündeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak yıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, sabah saatlerinde Kulu Ankara Kara yolu ilçe girişi Makas Kavşağı yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresinde 06 ENN 717 plakalı tır, taşıdığı mısır yükünü zahireciyi boşalttıktan sonra Makas Kavşağı istikametine yola çıktı. Bir süre ilerleyen tırın açık vaziyetteki damperi, PTS direğine çarparak yıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken tır sürücüsünün polis ekiplerine, yükü boşalttıktan sonra damperi kapattığını, damperin kendi kendine açıldığını ve fark etmediğini söylediği öğrenildi.

ÇARPMA ANI KAMERADA
Öte yandan, tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası görüntüsünde tırın damperi açık olarak geçtiği görülüyor. Tırın arkasından giden bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise tırın damperi açık giderken, yol üzerinde PTS direğine çarparak yıkması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı’na zirve yaptı 02:31
Rus dağcı, bedensel engeline rağmen Ağrı Dağı'na zirve yaptı 17.08.2024 | 13:39
Hakkari’de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 00:59
Hakkari'de çamaşır makinasında yıkanan yılan kamerada! 17.08.2024 | 13:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatyalılara seslendi: Yeni dönemde güçlü bir hazırlığı gerçekleştireceğiz 17.08.2024 | 13:17
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 02:20
Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video 17.08.2024 | 12:42
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02:20
Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2024 | 12:29
Giresun’da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 04:09
Giresun'da dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın olayı ile ilgili biri çocuk 4 kişi tutuklandı | Video 17.08.2024 | 12:28
Esenyurt’ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:44
Esenyurt'ta narkotik operasyonu: 14 bin 14 adet epilepsi hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 17.08.2024 | 10:52
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 03:36
Gece yarısı yüzerken denizde kaybolan kadının cesedi bulundu 17.08.2024 | 11:31
Bursa’da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 01:10
Bursa'da benzin bidonu bomba gibi patladı mahalle ayağa kalktı 17.08.2024 | 11:31
Antalya’da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 00:37
Antalya'da alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları kamerada 17.08.2024 | 11:31
Hatay’da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 03:49
Hatay'da yürekleri ağza getiren 5 katlı binanın yıkım anı kamerada! 17.08.2024 | 09:17
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı 04:03
Cenaze yolunda feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı 17.08.2024 | 08:42
Sarıyer’de İETT otobüsünün motosiklete çarpma anı kamerada! 00:43
Sarıyer’de İETT otobüsünün motosiklete çarpma anı kamerada! 17.08.2024 | 11:03
Apartman dairesinde korkutan yangın 00:22
Apartman dairesinde korkutan yangın 17.08.2024 | 10:52
Antalya’da koli karton fabrikasında korkutan yangın | Video 02:43
Antalya'da koli karton fabrikasında korkutan yangın | Video 17.08.2024 | 10:41
Mersin’de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 01:50
Mersin'de terör örgütü operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 17.08.2024 | 10:39
Beylikdüzü’nde caminin bahçesinde korkutan yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 02:21
Beylikdüzü’nde caminin bahçesinde korkutan yangın! Alevler metrelerce yükseldi | Video 17.08.2024 | 10:23
İzmir’deki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı | Video 00:40
İzmir'deki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı | Video 17.08.2024 | 10:15
Bolu’daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video 01:09
Bolu'daki orman yangınında 490 kişi tahliye edildi, söndürme çalışmaları sürüyor | Video 17.08.2024 | 10:11
Operasyona gelen polisleri fark edip kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı | Video 00:58
Operasyona gelen polisleri fark edip kaçmaya çalıştı, kıskıvrak yakalandı | Video 17.08.2024 | 10:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA