Damperi açık tır PTS direğini yıktı! O anlar kamerada | Video
Konya'nın Kulu ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden tır yol üstündeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak yıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇARPMA ANI KAMERADA
Öte yandan, tırın damperinin açık halde seyir etmesi bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, çarpma anı ise başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası görüntüsünde tırın damperi açık olarak geçtiği görülüyor. Tırın arkasından giden bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde ise tırın damperi açık giderken, yol üzerinde PTS direğine çarparak yıkması yer alıyor.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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