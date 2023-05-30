Dans görüntüleri viral olmuştu! "Nefsimize uyduk" | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini kazanması sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar kutlamalar yaparken, İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir kutlamada takkeli, sakallı ve şalvarlı bir vatandaşın müziğe kendini kaptırıp dans etmesi sosyal medyada viral oldu. Dans figürleriyle viral olan vatandaş bir açıklama yaparak, "Nefsimize uyduk. Bi hâl oldu oynadık” dedi.