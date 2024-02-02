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Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video

Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video

02.02.2024 | 15:45

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ümit D. (40), işi bırakmasını istediği eğlence mekanında dansözlük yapan sevgilisi Sevda Timur’u (30), olumsuz yanıt alınca tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur'un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur'u vurup öldürdü. Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.'nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur'un cansız bedenini buldu. Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur'un cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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