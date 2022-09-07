Video Yaşam Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video
Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video

Dar Alan’da yakalandılar! Yarım kilogram zehir ele geçirildi | Video

07.09.2022 | 09:26

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İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan “Dar Alan” uygulamaları ve operasyonlarda yarım kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Dar Alan" uygulamaları yaptı. Yapılan aramalarda 289 gram Esrar maddesi, 111 gram Metamfetamin maddesi, 41 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 35 gram Eroin maddesi, 15 gram Skunk maddesi ve beş uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı Maslak Mahallesi'nde ise uyuşturucu madde yetiştirilen bir adrese baskın yapıldı. M.B. ve M.G isimli iki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 87.53 gram "Marihuana" adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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