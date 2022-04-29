Video Yaşam Darp edilen kadın dakikalarca aracı tekmeledi! Vatandaşların tepkisizliği pes dedirtti | Video
Darp edilen kadın dakikalarca aracı tekmeledi! Vatandaşların tepkisizliği pes dedirtti | Video

Darp edilen kadın dakikalarca aracı tekmeledi! Vatandaşların tepkisizliği pes dedirtti | Video

29.04.2022 | 16:30

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Bolu’da bir kadın ile erkek arasında çıkan kavga korku dolu anlar yaşattı. Dayak yiyen kadının bıçak çektiği iddia edilirken, olaya tanıklık eden vatandaşlar kavgayı film seyreder gibi seyretti. Darp edilen kadın dakikalarca kendini döven adamın aracını tekmeledi.

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Kavga öğle saatlerinde Karacayır Muhtarlığının önünde meydana geldi. isimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek arasında sokak ortasında tekmeli tokatlı, yumruklu kavga yaşandı. 2 yıldır birlikte yaşadıkları iddia edilen kadın ile erkek birbirlerine girdiler.

Erkek şahıs vatandaşların gözleri önünde genç kadını yere yatırarak dakikalarca yumrukladı. Olay yerine sevk edilen asayiş ekipleri genç kadın ile dostu olduğu iddia edilen adamı ayırırken, genç kadının bıçak çekti.Polisleri görünce de bıçağı bir aracın altına attı. Bıçak polisler tarafından aracın altından çıkartılarak, delil olarak alındı.

Öfkesine hakim olamayan genç kadın; "İki yıldır beni kandırıp duruyorsun" diyerek, kendisini darp eden adamın lüks aracını tekmeledi. İki şahıs polis tarafından gözaltına alınarak, Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kavgaya şahit olan vatandaşlar gelişmeleri adeta film seyreder gibi seyretti. Kavga ile kadının çığlıkları kameralara an ben an yansıdı.

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