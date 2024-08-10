Darp edip kaçırdılar, evlerinde gözaltına alındılar | Video
Kartal'da sokakta darp ettikleri kişiyi zorla arabaya bindirip kaçırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli şahısların yaşadıkları adrese baskın yaparak B.T. ve E.B.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden B.T. dosyası adli makamlara ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, E.B.Ç. isimli şahıs içinse adli kontrol hükümleri uygulandı.
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