Darp ettikleri genci bıçakladılar! Dehşet anları kamerada | Video

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Kağıthane’de bir genç, kız meselesi yüzünden tartıştığı iki şahıs tarafından bir parkta hem dövüldü hem de bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri iki şahsı gözaltına aldı.
POLİS İKİ SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs, adliyeye sevk edildi.