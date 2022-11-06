Video Yaşam Datça'da 15 dakika süren hortum paniğe neden oldu | Video
Datça'da 15 dakika süren hortum paniğe neden oldu | Video

Datça'da 15 dakika süren hortum paniğe neden oldu | Video

06.11.2022 | 15:31

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Muğla’nın Datça ilçesinde denizde başlayan ve 15 dakika süren dev hortum Datça’da şaşkınlığa neden oldu.

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Öğle saatlerinde yağmur yağışı öncesi Datça açıklarında başlayan hortum Datça girişindeki Kızlan mahallesinde Barış Özkan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Datça'nın tamamında görülen ve çok sayıda vatandaş tarafından görüntülenen hortum anı bilim kurgu filmlerini aratmadı. Uzun süre deniz üstünde kalan ve deniz suyunu havaya çeken hortum yaklaşık 15 dakika devam etti ve ardından karaya yakın bölümde kayboldu.

Kızlan Mahallesinde oturan Datça'lı ses sanatçısı Barış Özkan, hortum anını anlattı. Özkan, "Yaklaşık yarım saat önce Datça açıklarında bir hortum oluştu. Devasa bir hortumdu. Uşaklar mevkiine kadar geldi. 15-20 dakikalık bir süre içinde deniz üstünde ne var ne yok yukarı doğru çektiğini gördüm ve videoya çektim" dedi.

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