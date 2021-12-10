'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu | Video

Dünyaca ünlü bademi, domatesi, tatlı patatesiyle tarımsal üretimde adından söz ettiren Datça'da, kırsal mahalle tartışması büyüyor. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde, alınan 'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu. AK Parti'li Laçin, idare mahkemesine dava açarak, "Kırsal mahalle olmazsa, karar iptal edilmezse, köylünün sırtına yük binecek. Emlak vergileri ve su indirimi ortadan kalkacak. Hiçbir köylü, tarımsal teşvik ve hibelerden yararlanamayacak. Bu karar üretime vurulan bir darbedir. Halkçılık, üreticinin yanında olma bu mu" dedi.

Turizm cenneti doğa harikası Datça'da kırsal mahalle tartışması büyüyor. Her fırsatta, üretim diye konuşan halkçı olduğunu iddia eden CHP'li belediye, tarım yerine rantı düşünerek, Cumhur İttifakı'nın kırsal mahalle önerisini reddetmişti. AK Parti'li Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Datça Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı 'kırsal mahalle yoktur' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için idare mahkemesine başvurdu. AK Parti'li Laçin, 12 mahallesini 9'u kırsal olan Datça için, köy statüsünde olan ve büyükşehir belediyesi kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen köylerin, kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptali talep etti.

KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILSIN

Haluk Laçin, idare mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Kendiliğinden tespit olunacak diğer durumlar karşısında, öncelikle hukuka aykırı ve telafisi güç zararlara yol açacak işlemin yürütmesinin durdurulmasını, keşif ve bilirkişi incelemesi de yapılarak, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2021 tarihli 222 sayılı kararının Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce köy statüsünde olan ve Büyükşehir Belediyesi kurulmasıyla mahalle statüsüne geçen Datça İlçesi Köylerinin kırsal mahalle statüsüne geçirilmemesine dair kısmının iptaline karar verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesini saygıyla vekaleten talep ve dava ederiz"

ÜRETİME VURULAN BİR DARBEDİR

Kırsal mahalle kararının köylünün sırtına yük olacağını dil getiren Haluk Laçin, "Kırsal mahalle olmazsa, karar iptal edilmezse, köylünün sırtına yük binecek. Emlak vergileri ve su indirimi ortadan kalkacak. Hiçbir köylü, tarımsal teşvik ve hibelerden yararlanamayacak. Bu da köylünün, devletin tarımsal desteklerinden mahrum edilmesine neden olabilir. Köylü, köylü olmaktan soğur. Bu karar üretime vurulan bir darbedir. Bademi kim toplayacak, domates ve patatesi kim üretecek. Halkçılık, üreticinin yanında olma bu mu" diye konuştu.