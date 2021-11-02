Davulcu damat kendi düğününde şov yaptı

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Çorum'un İskilip ilçesinde davulculuk yapan vatandaş, kendi düğününde davuluyla şov yaptı.
Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan ve davulculuk yaparak geçimini sağlayan Şakir Karasu, düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğünde arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıkan damat Karasu, davuluyla şov yaptı. İlginç görüntülere sahne olduğu düğünde damat yaptığı konuklardan tam not aldı. Karasu, gösterisini davuluyla takla atarak sonlandırdı.
"ARKADAŞLAR DAVUL ÇALARKEN BEN DE DAYANAMADIM"
Dayanamayarak davulu eline aldığını söyleyen Şakir Karasu, "Yıllardır düğün ve özel günlerde davulculuk yapıyorum. Kendi düğünümde arkadaşlar davul çalarken ben de dayanamayarak davulu elime aldım ve arkadaşlarıma eşlik ettim. İşimi severek yapıyorum. Düğünümüze katılan bütün konuklara çok teşekkür ederim" dedi.