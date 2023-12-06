Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisi ile kavga ettiği esnada dayak yiyen şahıs 2 kişiyi silahla yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.T.'nin iş yerinin önünden geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. M.B. ile bir vatandaşın tarafları ayırmak için müdahale ettiği esnada yere düşen Ş.C.'nin daha sonrasında belinden çıkardığı silah ile ateş ettiği anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video 06.12.2023 | 11:31
02:30
Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:53
02:26
İstanbul'da 24 eve giren çakar lambalı hırsızlar yakalandı | Video 06.12.2023 | 10:23
00:46
Osmaniye'de oto hırsızlarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı | Video 06.12.2023 | 10:28
04:33
Uludağ’da renk cümbüşü böyle görüntülendi | Video 06.12.2023 | 10:28
00:47
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 06.12.2023 | 10:01
00:14
Skuter D-100'de otomobilleri solladı; hız kadranı 120 km'yi gösterdi | Video 06.12.2023 | 10:23
05:32
İETT otobüsünde biber gazı sıktı; yolcular fenalaştı | Video 06.12.2023 | 10:05
00:29
Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 10:09
01:15
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Video 06.12.2023 | 09:48
00:56
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini öldüresiye dövdüler | Video 06.12.2023 | 09:59
00:40
Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı | Video 06.12.2023 | 09:49
03:51
Saniyeler içerisinde kuyumcuyu soymuştu, 24 saat geçmeden yakalandı | Video 06.12.2023 | 09:49
00:47
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 06.12.2023 | 09:48
02:41
03:04
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi | Video 06.12.2023 | 09:09
01:07
Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 06.12.2023 | 09:00
06:09
Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor | Video 06.12.2023 | 08:57
01:04
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00