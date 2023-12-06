Video Yaşam Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video
Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video

Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video

06.12.2023 | 11:31

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde karşılaştığı husumetlisi ile kavga ettiği esnada dayak yiyen şahıs 2 kişiyi silahla yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 3 Aralık Pazar günü gece saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesinden husumet bulunduğu öğrenilen Ş.C.(43) ve M.T.(38) bir iş yerinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olay esnasında Ş.C. tabanca ile M.T.'e ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler M.T. ile kavgayı ayırmak isteyen M.B.'e isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B.'nin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenilirken, M.T. ise sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, iki kişinin yaralanması ile sonuçlanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.T.'nin iş yerinin önünden geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve Ş.C. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı. M.B. ile bir vatandaşın tarafları ayırmak için müdahale ettiği esnada yere düşen Ş.C.'nin daha sonrasında belinden çıkardığı silah ile ateş ettiği anlar yer aldı.
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