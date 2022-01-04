DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon ile yakalanan ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt için faaliyette bulundukları ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanan 10 kişi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Başarılı operasyon ile yakalanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu olan 3 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.