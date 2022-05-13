Video Yaşam DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

13.05.2022 | 12:12

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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi. Aralarında, yakalanan kadın şüphelinin örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba olduğu ve eylem için Mersin’e geldiği ortaya çıkmıştı.

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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda O.S.E.A., S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, 1'i kadın 11 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Yakalananlar arasında bulunan kadın şüphelinin örgütün 'Karadul' olarak isimlendirdiği canlı bomba olduğu ve eylem için Mersin'e geldiği ortaya çıkmıştı.

Ekiplerin, olayla ilgili gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

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