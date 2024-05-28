DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video
Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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