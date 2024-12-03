Video Yaşam DEAŞ'a İzmir merkezli dev operasyon: 78 gözaltı | Video
DEAŞ'a İzmir merkezli dev operasyon: 78 gözaltı | Video

DEAŞ'a İzmir merkezli dev operasyon: 78 gözaltı | Video

03.12.2024 | 11:20

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli 32 ilde gerçekleştiren dev şafak operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 78'i yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüte finans olarak destek verdiği suçlamasıyla 114 şüphelinin adresleri belirlendi. İzmir merkezli 32 ilde belirlenen adreslere sabah saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 32 ayrı dijital materyal ve 1 yasaklı yayın ele geçirildi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 78'i gözaltına alınırken, 8'i yurt dışında toplam 36 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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