Video Yaşam DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video
DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video

DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video

13.02.2024 | 15:02

Bilecik'te silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama müzekkeresi bulunan şahıslarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 3'ü tutuklandı.

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Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların kontrolünde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tutulduğu sözde 'Hol' kampına 'Hawala' yöntemi ile para gönderen 12 kişi tespit edildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 12 kişiden 9'u yakalandı. Zanlılar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı'na çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şahıstan 3'ü tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanamayan 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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