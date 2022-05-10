DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video

DEAŞ’a eleman kazandırmaya çalışan ve örgüte para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı.

DEAŞ Silahlı terör örgütü adına çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli halkında TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin DEAŞ'a eleman kazandırma çalışmaları yaptığı tespit edilirken, örgüt elemanlarına gönderilmek üzere para toplama ve dağıtma faaliyetlerinde bulundukları da belirlendi. Şüpheliler gözaltın alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu.