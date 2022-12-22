DEAŞ'ın 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı sözde yöneticisi olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında | Video

DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan ve 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd’ kod adlı en önemli sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin de arasında bulunduğu 3 sanık hakim karşısına çıktı. Sanık Sumaidai savunmasında, "Bölgemiz DEAŞ tarafından ele geçirildikten sonra onlara katılmamız için baskılar yapıldı ve katılmak zorunda kaldım. Ben DEAŞ lideri değilim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan 'Ebu Zeyd /Üstaz Zeyd' kod adlı terörist Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu. Sanık Sumaidai'nin de arasında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar Beşar Hattab Gazal Al-Sumaidai, Azzam Ali Hussein Al-Neama ve Makaram Taha Ali hazır bulundu. Mahkemeye sanıkların avukatları da katıldı.



"YAKALANDIKTAN SONRA EŞİMİN DEAŞ'ÇI OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Makaram Taha Ali, Irak'lı olduğunu söyleyerek, "Ben ne DEAŞ'lıyım ne de onlarla ilgili bir bilgi sahibiyim. Onlarla herhangi bir bağlantım yoktur. Yakalandıktan sonra eşimin DEAŞ'çı olduğunu öğrendim. Zamanında duyup kendisine sorduğumda asabileşmişti ve bana kızarak çocukları benden almakla tehdit etmişti. Bana sadece Arapça öğretmeni olduğunu söylemişti. Ben sadece ev hanımıyım, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama da savunmasında herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

"HAK OLANIN MAZLUM KİŞİYE VERİLMESİ İÇİN İSTİŞARE ANLAMINDA YAZI YAZIYORDUM"

Kendisinin DEAŞ ile bağlantısının zorla olan bir bağlantı olduğunu söyleyen sanık Sumaidai, "Ebu Zeyd olarak bahsedilen kişi ben değilim, internette yapılan sansasyonel haberler yüzünden benimle karıştırıldı. Bu şahıs İsmail Al İsavi'dir ve şu anda kendisi Irak'ta tutukludur. Bir fıkıh medresesinde öğretmenlik yapıyordum. Bölgemiz DEAŞ tarafından ele geçirildikten sonra onlara katılmamız için baskılar yapıldı ve katılmak zorunda kaldım. DEAŞ öncesinde de o dönemde de görevim öğretmenlikti ancak onların kitapları üzerinden değil DEAŞ öncesinde eğitim verdiğimiz kitaplar üzerinden eğitime devam ettik. Okullarda hiçbir değişiklik yapılmadı. Ben herhangi bir Eğitim Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı yapmadım ancak Temyiz Mahkemesi Başkanlığı'na benzer, yani IŞİD birilerine zulmedince insanlar da temyiz edince bana gelip danışıyorlardı. Ben de onlara hak olanın mazlum kişiye verilmesi için istişare anlamında yazı yazıyordum. Ben DEAŞ lideri değilim" ifadelerini kullandı.