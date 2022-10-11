DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video

DEAŞ silahlı terör örgütüne bağlı olan ve eleman kazandırarak çatışma bölgelerine gönderme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 20 şüpheliden 17’si gözaltına alındı. Şüphelilerin, çocuklara örgütsel eğitim vermek için illegal dersler düzenledikleri, sözde mahkemeler kurarak yaşanan husumetlerle ilgili yargılama yaptıkları belirlendi. MASAK raporlarında şüphelilerin örgütle para transferi olduğu da ortaya çıkarken, örgüte ait yasadışı dersliklerin faaliyetlerinin iptali için Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri için tutanak düzenlendi.

DEAŞ silahlı terör örgütü Ankara yapılanmasına yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışma sonucunda radikal Selefi-tekfirci görüşlere müzahir 20 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde örgütsel ders ve toplantı organze ettikleri, DEAŞ'a eleman kazandırma ve çatışma bölgelerine gönderme faaliyetlerini organize ettikleri belirlendi.

SÖZDE MAHKEMELERDE ÖRGÜTSEL YARGILAMA

Örgütle bağlantılı şahısların çocuklarına da aynı görüş doğrultusunda eğitim vermek için illegal faaliyetler yaptıkları öğrenilen şüphelilerin, kendi aralarındaki husumetlerle alakalı sözde mahkeme kurarak, örgütsel hükümler doğrultusunda yargılama yaptıkları tespit edildi. Başsavcılık, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip yapılırken, MASAK raporlarında şüphelilerin örgütle para transferi olduğu ortaya çıktı.

YASADIŞI DERSLİKLER KAPATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alınırken, evlerinden çıkan dijital materyaller ve propaganda içerikli yayınlara el konuldu. Örgütün kendi görüşleri doğrultusunda çocuklara eğitim verdikleri dersliklere yapılan operasyon sonrasında Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile yasadışı kullanılan adreslerin faaliyetlerinin iptali için tutanak düzenlendi.