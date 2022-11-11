DEAŞ'ın silahlı kanadındaki iki terörist yakalandı | Video

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'deki kamplarında faaliyet yürüten, İstanbul'a geldikleri saptanan ve terör saldırısı arayışında oldukları saptanan iki terörist yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; geçmişte terör örgütü DEAŞ'ın Libya ve Suriye'de bulunan kamplarında faaliyet yürüten iki teröristin İstanbul'a geldiklerini tespit etti.



Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriye uyruklu Zaher S., Sultanbeyli ve Esenyurt İlçeleri'nde iki farklı adrese düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ'ın sözde silahlı kanadında yer aldıkları belirlenen teröristlerin adreslerinde örgütsel içerikli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



İncelenen bazı dijital materyallerden; teröristlerin terör örgütü DEAŞ'ın sözde kamplarında bulundukları dönemlerde uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları çıktı.