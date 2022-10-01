DEAŞ'ın sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı | Video

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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed'in (28), örgütün Tel Abyad'daki kampında askeri eğitim alıp, silahlı çatışmalarda 'savaşçı' sıfatıyla yer aldığı ve işgaldeki bölgelerde silahlı nöbet tuttuğu ortaya çıktı.
'SAVAŞCI' SIFATIYLA YER ALMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed'in, örgütün Tel Abyad'daki kampında 50 kişilik bir grupla askeri eğitim aldığı öğrenildi. Ayrıca Hac Ahmed'in, örgütün Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda 'savaşçı' sıfatıyla yer aldığı, örgüt işgalindeki bölgede silahlı nöbet tuttuğu öne sürüldü.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden Muhammed el-Ali'nin (35) ise örgütün işgalindeki bölgelerde çocuklara ideolojik eğitim verdiği saptandı. Şüphelinin, örgütün 'öğretmen' alımı yapacağı ilanını duyunca başvuruda bulunduğu ve 100 dolar maaş ile çalıştığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Hac Ahmed ile Muhammed el-Ali çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.