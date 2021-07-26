Video Yaşam Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video

Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video

Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video
26.07.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video 03:35
Dedektif gibi takibe aldığı hırsızı yakalayıp polise teslim ettiği anlar kamerada | Video 26.07.2021 | 10:41
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor | Video 03:36
Doğu Ekspresi dolu dolu Kars’a geliyor | Video 26.07.2021 | 10:16
Şehit Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:17
Şehit Fatih Güney'in mezuniyet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.07.2021 | 10:13
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü | Video 04:51
Ayrılmak isteyen eşini elektrik süpürgesi sapıyla dövdü | Video 26.07.2021 | 10:13
İşte Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri! 20 bin TL'lik hesaba itiraz edince sandalyaler havada uçuştu 00:22
İşte Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri! 20 bin TL'lik hesaba itiraz edince sandalyaler havada uçuştu 26.07.2021 | 10:11
İstanbul Esenler'de asker uğurlamasında yol kestiler 00:27
İstanbul Esenler'de asker uğurlamasında yol kestiler 26.07.2021 | 09:54
İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada! 01:19
İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada! 26.07.2021 | 09:54
Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı | Video 01:29
Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı | Video 26.07.2021 | 09:47
Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada | Video 00:21
Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli gençlerin kaza anı kamerada | Video 26.07.2021 | 09:32
İstanbul Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü 04:16
İstanbul Sarıyer'de 2 gecekondu yangın sonucu küle döndü 26.07.2021 | 08:36
İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı | Video 02:48
İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı | Video 26.07.2021 | 09:22
Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video 01:28
Motosikletli ve kar maskeli saldırganlar husumetlilerine ateş açtı | Video 26.07.2021 | 09:22
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 01:20
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 26.07.2021 | 09:17
Osmaniye’deki deprem İslahiye’de paniğe neden oldu | Video 00:48
Osmaniye’deki deprem İslahiye’de paniğe neden oldu | Video 26.07.2021 | 09:03
Osmaniye'de 4.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01:23
Osmaniye'de 4.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 26.07.2021 | 08:59
Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı | Video 05:49
Bayram bitti mesai başladı, Megakent trafikle güne uyandı | Video 26.07.2021 | 08:44
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: Şeytan görsün yüzünü | Video 01:13
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: "Şeytan görsün yüzünü" | Video 26.07.2021 | 08:54
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü | Video 04:32
Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı; 1 ölü | Video 26.07.2021 | 08:44
Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs kamerada 02:14
Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs kamerada 26.07.2021 | 08:36
Bursa Uludağ'da kaybolan kadın bulundu 00:48
Bursa Uludağ'da kaybolan kadın bulundu 26.07.2021 | 08:36

Adana’da bir kişi, ajan gibi takip ederek büfesinden hırsızlık yapan şahsı yakalayıp polise teslim etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Mutlu Boyacı'ya ait büfeden sürekli hırsızlık olayı yaşanmaya başladı. Arife günü de büfenin önündeki gazete rafı çalındı. Boyacı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip hırsızın kim olduğunu belirlemeye çalıştı. Bu arada polisi de arayarak şikayette bulundu. Daha sonrada büfesinin önünde gece-gündüz elinde sopa ile nöbet tutmaya başladı. Bir ara eve gittiğinde gazete rafını çalan hırsızın yine büfe etrafında dolaştığı bilgisini aldı. Boyacı evinden hemen iş yerinin önüne geldi. Hırsızı gören vatandaşların tarifi üzerine şahsı ajan gibi takip yaparak iz sürdü. Bir süre sonra güvenlik kamerasındaki şahsa benzer ve üzerinde de aynı tişört olan bir kişiyi Kozan Çarşısında yakaladı. Zanlıyı elinden tutup büfenin önüne getirdi. Bir taraftan da polisi çağıran Boyacı hırsızı polise teslim etti. Bu anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Mutlu Boyacı, yıllardır büfesine hırsız girdiğini artık hırsızlardan bıktığını gazete rafı çalınmadan öncede dolaptan kasa kasa içeceklerinin ve tüplerin çalındığını anlattı. Boyacı, "En son da gazete konulan rafı çalındı. Bunun üzerine ben büfe önünde nöbet tutmaya karar verdim. Güvenlik kamera kayıtlarından hırsızın kim olduğunu üzerine giydiği kıyafetleri ezberledim. Sonra arkadaşlar hırsızın yine geldiğini söylediler. Ben gittiği yöne göre takip yaptım. Onu çarşıda yakaladım. Önce hırsız olmadığını söyledi inkar etti. Ancak kameradaki aynı tişört üzerinde olduğu için onu tandım elinden tutup getirip polise teslim ettim. Hırsızlar soymaktan utanmadı ben polise başvuru yapmaktan artık utandım" dedi.

Zanlı Bayram S. ise polis tarafından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA