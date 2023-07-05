Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 05.07.2023 | 13:34 KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Emin B. (17), daha önce yaşamını yitiren dedesinden kalan av tüfeği ile oynarken kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emin B.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Seydişehir ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Emin B., iddiaya göre, evde dedesinden kalma av tüfeği ile oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu karın boşluğundan yaralandı. Silah sesini duyan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Emin B. sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan ve ilk müdahalesi yapılan Emin B., durumunun ağır olması nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emin B., burada yoğun bakım ünitesine alındı.