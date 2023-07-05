Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Emin B. (17), daha önce yaşamını yitiren dedesinden kalan av tüfeği ile oynarken kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emin B.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Hemşire eşini öldüren koca: "Eşim boşanmayı kabul etmedi” | Video 05.07.2023 | 14:48
01:47
6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video 05.07.2023 | 14:35
01:06
Dedesinden kalan tüfekle oynarken kendini vurdu! | Video 05.07.2023 | 13:34
06:16
İstanbul'daki kaçak göçmen denetimi: 354'ü kaçak çıktı | Video 05.07.2023 | 13:36
01:04
Depremde yıkılan binalarla ilgili 49 kişi tutuklandı | Video 05.07.2023 | 14:02
01:00
Batman’da koca dehşeti! Eşini 6 yerinden bıçakladı | Video 05.07.2023 | 13:38
00:51
Duvarı delerek bankaya girdi, yangın merdiveninde yakalandı | Video 05.07.2023 | 13:20
00:35
İstanbul’da “Firari” operasyonu! 15 gözaltı… | Video 05.07.2023 | 13:32
02:32
Hız tutkunu genç motosikletçiden geriye bu paylaşımları kaldı | Video 05.07.2023 | 13:20
01:11
Yalancı medyum eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! | Video 05.07.2023 | 13:20
00:53
İzmir'de korku dolu anlar: 33. kattan böyle atladı! | Video 05.07.2023 | 13:20
01:04
İzmir'de otelde yangın: 5 kişi dumandan etkilendi | Video 05.07.2023 | 12:21
01:36
Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı | Video 05.07.2023 | 12:19
02:37
Ünlü ekonomist 19 gündür kayıp! Korhan Berzeg'e ne oldu? | Video 05.07.2023 | 12:11
01:19
Konya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05.07.2023 | 12:01
03:00
Kuaföre molotoflu saldırı kamerada | Video 05.07.2023 | 11:16
03:11
Haber alınamayan yaşlı çifte ulaşmak polis apartmana tırmandı | Video 05.07.2023 | 11:12
04:05
Pusu kurulup göğsünden vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 05.07.2023 | 11:12
05:55