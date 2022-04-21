Video Yaşam Defin yeri anlaşmazlığında silahlar konuştu, cenaze aracı kurşunlandı | Video
Defin yeri anlaşmazlığında silahlar konuştu, cenaze aracı kurşunlandı | Video

Defin yeri anlaşmazlığında silahlar konuştu, cenaze aracı kurşunlandı | Video

21.04.2022 | 15:43

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Ordu’nun Kumru ilçesinde cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan iki taraftan biri cenaze aracını kurşunladı.

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İstanbul'da vefat eden Melek D.'nin cenazesi akşam saatlerinde Kumru Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada Melek D'nin kardeşi Sait Z, ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi. Fakat Melek D'nin eşi olan eniştesi Hasbi D., eşinin Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmesinde ısrar etti. İki taraf arasında hastane önünde başlayan anlaşmazlık komşuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Sabah cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camiine götürülmek için yola cenaze aracının önünü kesen S.Z., aracı kurşun yağmuruna tuttu. Cenaze aracında ön bölümde şoför dahil 3 kişi ise yara almadan kurtuldu. S.Z. Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Melek D'nin cenazesi Erikçeli Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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