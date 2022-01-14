Define avcıları kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı | Video

Aksaray’da define aramak için 9 metre derinliğinde 25 metre uzunluğunda tünel kazan 6 defineci, kazdıkları tünelde jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da 6 şahsın kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde 6 kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziksel takipte jandarma ekipleri 6 şüpheliyi anbean takip etti. Yaklaşık 2 hafta süren takip sonucu jandarma ekipleri, 6 şahsın köy sınırları içerisinde kazı yaptığını ve burada birçok malzemeyle define aradığını tespit etti. Yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri köyün dağlık arazisinde bulunan kazı alanına sessizce operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda tünel içerisinde kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Tünelde kazı yapan şüphelilerden bazıları kameralara yansıdı. Yakalanan Mustafa İ. (39), Aydın F. (43), Mehmet A. (54), Ramazan C. (44), Nail Ç. (54) ve Mehmet Dede K. (38) gözaltına alındı. Olay yerinde şüphelilere ait araçlarda yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici, 100 metre elektrik kablosu ve kazıda kullanılan kürek, kazma gibi birçok alet ele geçirildi.Kazı alanında geniş çaplı arama ve inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çaydanlık ve tüp bile buldu. Çay, şeker ve kahve gibi içeceklerinde ele geçirildiği kazı alanında şüphelilerin adeta kamp yapar gibi kazı yapmaları dikkat çekti. Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken, 6 şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürerken jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Kültürel mirasımızı korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi.