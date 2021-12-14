Video Yaşam Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video

Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video

14.12.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 01:29
Yolda yürüyen aileye hayatlarının şokunu yaşattılar! Çocuklarının yanında kapkaça uğrayan aile kamerada | Video 14.12.2021 | 10:38
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 03:14
Genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi! İlk müdahaleyi berber yaptı... O anlar kamerada | Video 14.12.2021 | 10:23
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 07:05
Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti | Video 14.12.2021 | 10:11
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 01:22
Bıçaklanan yaralı hastaneden kaçtı, hasta önlüğüyle yakalandı | Video 14.12.2021 | 10:11
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 01:08
Taksici, “Muayenem var götüremem” dedi, yolcu ile tartıştı | Video 14.12.2021 | 10:00
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 00:53
4 çocuk hayatını kaybetmişti! İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki yangın faciasıyla ilgili açıklama | Video 14.12.2021 | 10:11
Mazhar Alanson’un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 00:12
Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video 14.12.2021 | 10:06
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 09:49
Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu feci kavga anbean kamerada | Video 14.12.2021 | 09:43
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video 02:37
Burun buruna geldiği hırsızları yakalamak için peşlerinden koştu! O anlar kamerada | Video 14.12.2021 | 09:48
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 01:25
İstanbul’da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 14.12.2021 | 09:40
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 02:00
Avcılar'da 2 milyon liralık lüks otomobil alev alev yandı | Video 14.12.2021 | 09:25
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 02:34
İstanbul’da asansörde tecavüze kalkışan sapık yakalandı! Şoke eden görüntüler | Video 14.12.2021 | 09:28
Hepsi grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 01:11
Hepsi grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül feci kazada yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:27
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 01:58
Avcılar’da 2 milyon liralık lüks otomobil yanarak küle döndü | Video 14.12.2021 | 09:03
Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 06:59
Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 14.12.2021 | 09:02
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 01:20
Boşanma aşamasındaki adam evi basıp baldızını yaraladı, karısı silahı elinden alıp onu vurdu | Video 14.12.2021 | 09:02
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 02:35
Babası uyurken evi ateşe verdi | Video 14.12.2021 | 09:01
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 03:11
Amasya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 14.12.2021 | 08:55
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 00:10
Aşkına karşılık bulamayınca genç kızı kaçırdı 14.12.2021 | 01:46
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 13.12.2021 | 21:37

Van'ın Muradiye ilçesindeki Aksorik Dağı eteklerinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi define avcıları tarafından tahrip edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ermeniler için önemli mekanlar arasında yer alan kilise, 17'nci yüzyılda Aksorik Dağı'nın eteklerinde ve Bend-i Mahi Çayı kenarına inşa edildi. 1915'teki Ermeni Soykırımı'ndan önce de aktif olan Saint Stefanos Kilise, tüm tahribatlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Son 50 yıl içerisinde define avcıları tarafından içi ve etrafı kazılan kilise, neredeyse çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğa Fotoğrafçısı Recep Dağ, Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi'nin çekimlerini yapmaya geldiklerini belirterek, "Burada gördüğümüz manzara bizleri üzdü. Defineciler tarafından talan edilmiş, etrafında derin çukurlar açılmış. Bir an önce buranın yetkililer tarafından korunma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü tarihi ve doğal bir güzelliğe sahip Aksorik Dağı eteğine kurulmuş ve yaklaşık 400 yıllık bir kilise şu an sahipsiz bir şekilde talan edilmiş durumdadır" dedi.

Doğa gezgini Veysel Ete ise Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini belirterek, "Tarihi Saint Stefano Kilisesi'ni görmek istedik. Maalesef kilisenin harap olduğunu gördük, sorduğumuzda ise definecilerin yaptıkları kazı sonucunda harap olduğunu öğrendik. 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve ciddi bir doğal güzellik ve manzaraya sahip. Ermeniler için önemli olduğu kadar bizim için de önemli olan kilisenin restorasyonu yapılabilir. Restorasyon yapıldıktan sonra insanların buraya gelip görmesini çok isteriz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA