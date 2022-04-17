Defineciler, buldukları tarihi eseri satmak isterken suçüstü yakalandı | Video

Aksaray’da kaçak kazı yaparak ele geçirdikleri tarihi eser sikkeleri satmak için yola çıkan 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon, Tacin Mahallesinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser sikkeler ele geçirdiğini ve bunun satışını yapmak için hazırlandıkları bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmada kısa sürede şahısların kimliklerine ulaşan jandarma istihbarat ekipleri Soner A. (44), Önder Ç. (41) ve Ahmet A. (42) isimli şahısları teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca apansız bir takip yapan jandarma istihbarat ekipleri şüphelilerin kaçak kazı ile ele geçirdikleri sikkeleri satmak için yola çıktığını belirledi. Bunun üzerine yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma istihbarat ekipleri şahısları araçları ile takibe aldı. Yapılan takipte Tacin Mahallesinde duran araçtan inen şüpheliler burada tarihi eseri satmak için buluştukları şahısla birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada bagaj kısmında 163 adet tarihi sikke, 1 adet detektör ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.