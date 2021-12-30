Definecilerin kazdığı tünele düşen kadın: "Kaleyi gezmeye geldik, bir anda düştüm" | Video
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Niğde Kalesi'nde gezdiği sırada bastığı zeminin çökmesi sonucu definecilerin kazdığı tünele düşen Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.