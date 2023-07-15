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Değnekçi cinayetinde, eş zamanlı baskınlarla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video

Değnekçi cinayetinde, eş zamanlı baskınlarla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video

15.07.2023 | 10:16

Adana Yüreğir Otogarı’nda değnekçilik yapan şahsın öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen 7 şüpheli polisin eş zamanlı baskınlarıyla yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 12 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz(56), çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G.(31) ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Vural Çural G.'nin arkadaşları Hayrettin K.(26), Oğuzhan B.(25), Yusuf Z.(21), Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Güçlü'nün, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.'ye (49) devrettiği, Onmaz'ın ise ikisinden de 250'şer bin lira para istediği öne sürüldü. Güçlü ile Ömer Y'nin parayı vermeyi kabul etmemesi üzerine Onmaz'ın "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları iddia edildi.

Polis, şüphelilerden Onmaz'a ateş ettiği öne sürülen 3 şahsın Ceyhan ilçesine kaçtıklarını, kavgaya karışan Vural Çural G. ve arkadaşları Fırat Ş. (21), Muhammet K. (22) ile Cengiz A.'nın (32) ise Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını tespit etti. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, Onmaz'ın küfretmesi üzerine tartışmanın çıktığını ve bunun üzerine darp edip, tabancayla ateş açtıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 7 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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