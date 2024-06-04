Video Yaşam Dehşet anları kamerada! Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış | Video
Dehşet anları kamerada! Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış | Video

Dehşet anları kamerada! Karısını önce öldürmüş sonra çuvalla sırtlayarak çöpe atmış | Video

04.06.2024 | 13:23

Gaziantep'te çöp konteynerindeki cesedin sırrı çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Katil zanlısı kocanın, cinayet sonrası battaniyeye sarıp çuvala koyduğu cesedi çöp konteynerine götürme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesi sonrası cesedi bulunan kadının yabancı uyruklu 30 yaşındaki Dibe Cevat olduğu tespit edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KARISINI ÇUVALLA SIRTLAYARAK ÇÖPE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
Çöp konteynerindeki cesedin sırrı ise ekiplerin çalışması sonrası çözüldü. 30 yaşındaki Dibe Cevat'ın yaşanan tartışma sonrası kocası tarafından evde öldürüldükten sonra çuvala konularak çöp konteynerine atıldığı belirlendi. Katil zanlısı kocanın, cinayet sonrası battaniyeye sarıp çuvala koyduğu cesedi çöp konteynerine götürme anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan polis ekipleri, katil zanlısı olarak kadının kocası Abdo M. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Dibe Cevat'ın cenazesi ise adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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