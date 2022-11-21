Dehşet anları kamerada! Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini vurdu | Video
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şüpheli şahsın, pompalı tüfek ile husumetlisi yerine babasını ve kardeşi vurduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın ayrıca, kaçan kişilere de rastgele ateş açması da saniye saniye kaydedildi.