Video Yaşam Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video
Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video

Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video

17.04.2023 | 00:03

Kocaeli’de 4 şahıs sipariş verdikleri restorandan gelmesini bekledikleri motokurye sokağa girdiği esnada pompalı tüfekle vurdular. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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