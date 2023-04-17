Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video
Kocaeli’de 4 şahıs sipariş verdikleri restorandan gelmesini bekledikleri motokurye sokağa girdiği esnada pompalı tüfekle vurdular. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
03:52
01:34
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 16.04.2023 | 17:44
00:32
İlk yangın söndürme helikopteri Bodrum'da test uçuşu gerçekleştirdi | Video 16.04.2023 | 15:40
02:02
Zeytinburnu'nda silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı | Video 16.04.2023 | 15:07
05:06
Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine girdi | Video 16.04.2023 | 14:43
02:16
Maske takıp 2 iş yerinden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı | Video 16.04.2023 | 14:02
01:24
Eskişehir'de yolcu otobüsü beton bloğa çarptı: 17 yaralı | Video 16.04.2023 | 13:57
02:23
00:30
05:23
Yıllardır peşindeydi, doğada nadir görülen vaşağı böyle görüntüledi | Video 16.04.2023 | 11:28
01:37
00:55
Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video 16.04.2023 | 11:15
00:13
Fatih'te yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon | Video 16.04.2023 | 11:00
00:46
Tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı! İşte o anlar... | Video 16.04.2023 | 10:57
06:41
06:16
02:03
00:31
Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video 16.04.2023 | 09:57
02:29
Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video 16.04.2023 | 09:40