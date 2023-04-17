Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video
Kocaeli’de 4 şahıs sipariş verdikleri restorandan gelmesini bekledikleri motokurye sokağa girdiği esnada pompalı tüfekle vurdular. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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