Dehşet anları kamerada: Sipariş verip bekledikleri motokuryeyi pompalı tüfekle vurdular | Video 17.04.2023 | 08:22 Kocaeli’de 4 şahıs sipariş verdikleri restorandan gelmesini bekledikleri motokurye sokağa girdiği esnada pompalı tüfekle vurdular. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 222. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi bir restorandan sipariş verdiler. Sonrasında sokak üzerinde, motokurye olarak çalışan Ö.S'nin gelmesini beklediler. Motokuryenin geldiği esnada ise şahıslardan biri kendisine pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü.