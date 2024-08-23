Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı: "Canımızı zor kurtardık" | Video
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, Salihli’nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan evleri yanan çiftçi Şevket Arı(67), dehşet anlarını anlattı. Arı, “Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu” dedi.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Yangın anında Kalemdağ mevkiindeki evinde bulunan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Şevket Arı, yangının dehşet anlarını anlattı. Yaşanan dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, orayı acil terk etin, yangın sizden tarafa geliyor dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık. Evin toprak örtü olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. Ana yangın bildiğin gibi değil dedim. Her yer yanıyor dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, ama çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür şimdilik" diye konuştu.
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