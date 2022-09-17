Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, 9 günde öldürmekle tehdit ettikleri üç kişiyi bıçaklarla gasp eden üç kişilik gasp çetesini çökertti.

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde üç kişilik bir gasp çetesi, 7 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasındaki dokuz günlük süre içerisinde bıçakla üç kişiyi gasp etti.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; öldürmekle tehdit ettikleri mağdurların cep telefonlarını ve cüzdanlarını bıçakla gasp eden çetenin üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Gasp olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.M. (16), C.İ. (16) ve M.S. (19) isimli üç gasp çetesi üyesi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

"Yağma (Gasp)" suçundan haklarında yasal işlem yapılan üç çete üyesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.