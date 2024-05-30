Video Yaşam Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı! Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş | Video
Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı! Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş | Video

Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı! Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş | Video

30.05.2024 | 14:10

Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet geçiren babanın emniyete gidip teslim olmasının ardından eve gelen polis ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayın detayları ortaya çıkarken babanın 15 gün önce 3 çocuğunu Erzurum'a giderek getirdiği ve evin farklı odalarında değişik notların bulunduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. 11 adet kaydı bulunan Baba Murat Kılıç'ın (39) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Eşiyle olan problemleri aklına gelmesinin ardından 3 çocuğunu acımasızca öldürdüğü öğrenilirken olayın detayları dehşete düşürdü.

BABA 15 GÜN ÖNCE ÇOCUKLARI ERZURUM'DAN ALARAK BURSA'YA GELMİŞ
Şüpheli Murat Kılıç ve eşi G.K.'nin 1 yıldır aile içi şiddetten dolayı ayrı oldukları ve çocukların annesi ile kaldığı öğrenilirken 15 gün önce Murat Kılıç'ın Erzurum'a giderek 3 çocuğunu alarak Bursa'ya getirdiği belirlendi. Murat Kılıç'ın eşi G.K.'yi tehdit etmesinin ardından G.K. 'tehdit' konusuyla alakalı Murat Kılıç hakkında şikayette bulundu. Dün Erzurum'da bulunan Jandarma personelinin Murat Kılıç'ı telefon ile aradığını ve en yakın karakola giderek konu ile ilgili ifade vermesini gerektiğini söylemesinden bir süre sonra 3 çocuğu ile birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı esnada eşiyle olan problemleri aklına geldi. Ve Murat Kılıç çıkmaza girip bir anda cinnet geçirerek tezgahta bulunan ekmek bıçağı ile 2 kız çocuğunu diğer 3 yaşındaki erkek oğlunu ise boğarak öldürdüğü tespit edildi. Ayrıca Murat Kılıç'ın çocuklarını öldürdükten sonra salonda iple kendini asarak intihar etmeye çalıştığını ancak başaramadığını daha sonra ise en yakın polis noktasına teslim olduğunu ifade etti.

EVİN ODALARINDA NOT KAĞITLARINA YAZILMIŞ DEĞİŞİK YAZILAR MUHAFAZA ALTINA ALTINDI
Olaydan hemen sonra evi inceleyen ekipler suç aleti olan bıçağı yatak odasında bularak muhafaza altına aldı. Evin diğer odalarında yapılan incelemelerde ise Murat Kılıç'ın yazdığı tahmin edilen not kağıtlarına yazılı değişik notlar polis tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Babaları tarafından acımasızca öldürülen 3 kardeşin otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı. Anne G.K.'nin Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenazeleri teslim alması bekleniyor. Talihsiz 3 kardeş ise Erzurum'un Karayazı ilçesinde defnedilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı! Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş | Video 00:31
Dehşete düşüren cinayetin detayları ortaya çıktı! Kahvaltı yaptıkları sırada 3 çocuğunu öldürmüş | Video 30.05.2024 | 14:10
Nihat Salih cinayetinde şüphelinin cesedi taşıdığı kovayı çöpe attığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:39
Nihat Salih cinayetinde şüphelinin cesedi taşıdığı kovayı çöpe attığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.05.2024 | 14:56
Polis otosu önünde drift yapan otomobil yakalandı | Video 00:15
Polis otosu önünde drift yapan otomobil yakalandı | Video 30.05.2024 | 14:06
Yolda yürürken kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada | Video 00:24
Yolda yürürken kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada | Video 30.05.2024 | 12:47
Sirkeci Garı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu | Video 07:46
Sirkeci Garı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu | Video 30.05.2024 | 12:37
Beyoğlu’nda sokak ortasında cinayet! Eski sevgilisi Başak Tekin’i canice katletti | Video 01:00
Beyoğlu’nda sokak ortasında cinayet! Eski sevgilisi Başak Tekin'i canice katletti | Video 30.05.2024 | 12:44
Beyoğlu’nda dehşet! Eski sevgilisini sokak ortasında öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı | Video 01:22
Beyoğlu'nda dehşet! Eski sevgilisini sokak ortasında öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı | Video 30.05.2024 | 11:32
Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video 01:13
Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video 30.05.2024 | 11:25
Sarıyer’de evin bahçesine giren hırsız 15 metre uzunluğundaki bahçe hortumunu böyle çaldı | Video 01:48
Sarıyer’de evin bahçesine giren hırsız 15 metre uzunluğundaki bahçe hortumunu böyle çaldı | Video 30.05.2024 | 11:09
Bir garip olay: Kendini aracın önüne attı, kimseyi inandıramayınca yeniden ayaklandı 01:28
Bir garip olay: Kendini aracın önüne attı, kimseyi inandıramayınca yeniden ayaklandı 30.05.2024 | 11:46
Kocaeli’de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce... 05:29
Kocaeli'de taksi şoförü Murat Karaca öldürülmüştü: Cinayetten dakikalar önce... 30.05.2024 | 11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mayıs 2024 Perşembe atv izle! | Video 30.05.2024 | 11:07
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video 02:13
Binlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… | Video 30.05.2024 | 10:43
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video 00:27
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bankete çarptı: 4 yaralı | Video 30.05.2024 | 10:46
Nihat Salih cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Nihat Salih cinayetinde gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.05.2024 | 10:38
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 02:55
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video 30.05.2024 | 10:14
Arabanın boşluklarına gizlenen 6 kilo eroin ele geçirildi | Video 02:15
Arabanın boşluklarına gizlenen 6 kilo eroin ele geçirildi | Video 30.05.2024 | 10:14
Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 06:25
Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 30.05.2024 | 09:44
Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 06:21
Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü | Video 30.05.2024 | 09:31
Kırıkkale’de feci kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı | Video 02:39
Kırıkkale'de feci kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 22 yaralı | Video 30.05.2024 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA