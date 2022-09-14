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OTOMATİK OYNAT
01:28
Dehşete düşüren görüntüler! Para vermeyen amcasını böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 21:18
01:26
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Yaban hayatı foto-kapanlara yansıdı | Video 14.09.2022 | 20:35
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Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video 14.09.2022 | 20:33
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Kokoreç imalathanesinde mide bulandıran görüntüler | Video 14.09.2022 | 19:44
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Helikopterle elektrik tel bakımı kamerada | Video 14.09.2022 | 17:57
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19 yaşındaki suç makinesi yakalandı: 123 olay, 27 yıl hapis cezası | Video 14.09.2022 | 17:58
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Bindiği takside şoförün parasını çaldı, utanmadan inkar etti | Video 14.09.2022 | 17:04
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Özel halk otobüsçüleri, İBB'ye karşı tepkilerini dile getirdi | Video 14.09.2022 | 16:18
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Şanlıurfa’da kanlı pusu kamerada | Video 14.09.2022 | 16:18
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Hırsız ne işe yaradığını çözemediği GBT cihazını da çalmış | Video 14.09.2022 | 14:16
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Kayseri’de cinsel içerikli hap satan kaçakçılara operasyon | Video 14.09.2022 | 14:09
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Sahte parfüm imal ederken yakalandı | Video 14.09.2022 | 14:06
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Sanatçı Gökhan Güney’in gelini Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı | Video 14.09.2022 | 12:38
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5 dakikalığına indiği aracı saniyeler içinde böyle soyuldu | Video 14.09.2022 | 12:38
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Müşterisini kurşunlayan oto kiralama işletmecisi kayıplara karıştı | Video 14.09.2022 | 11:14
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Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 14.09.2022 | 11:13
Diyarbakır’da bir yeğen önce amcasına, daha sonra kendi başına sıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.