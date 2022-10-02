Video Yaşam Dehşete düşüren olay! Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti | Video
Dehşete düşüren olay! Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti | Video

Dehşete düşüren olay! Seyir halindeki otobüsün şoförü ayağa kalkıp dans etti | Video

02.10.2022 | 10:35

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İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkıp dans etti. Otobüsteki diğer yolcular şoförün direksiyondaki dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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İstanbul-Ağrı arasında sefer yapan bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında ayağa kalkarak dans etti. Araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden eliyle tempo tutarak eşlik eden şoför, daha sonra ayağa kalktı. Direksiyonu bir eliyle tutan şoför, otobüs hızla giderken dansını sürdürdü. Dehşete düşüren o anlar görüntüyü kaydeden kişinin sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, direksiyondaki otobüs şoförünün, araçta çalan müziğe önce oturduğu yerden tempo tutarak eşlik ettiği, bazı yolcuların ısrarı üzerine kalkıp dans etmeye başladığı görüldü. Bir eli direksiyonu tutan otobüs şoförü, kendisi, yolcular ve trafikteki insanlar için tehlike oluşturan dansa bir süre devam etti.

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