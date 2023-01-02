Dehşete düşüren sözler: "PKK olmak lazım" diyerek, Türk milletine ve polise hakaretler savurdu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
00:36
İnşaattan hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 02.01.2023 | 15:01
00:42
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü | Video 02.01.2023 | 14:42
01:03
09:07
00:21
“Polis” süsü vererek dolandırdı! Gaspçı sahte polis böyle yakalandı | Video 02.01.2023 | 11:25
03:28
03:40
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı’nda mest eden kar manzarası | Video 02.01.2023 | 10:21
10:40
Müge Anlı SON BÖLÜM | 2 Ocak 2023 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 02.01.2023 | 10:28
01:12
SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video 02.01.2023 | 10:23
04:30
Van Gölü'nde sular çekildi, su altı peribacaları ortaya çıktı | Video 02.01.2023 | 09:24
03:04
Caddebostan yat limanında tekneler alev alev yandı | Video 02.01.2023 | 08:53
01:46
Bursa’da zift deposunda korkutan yangın | Video 02.01.2023 | 08:51
00:45
02:11
Elazığ’da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni | Video 02.01.2023 | 01:38
01:57
02:01
Evde unuttuğu telefon, ailesini ve ekipleri alarma geçirdi | Video 01.01.2023 | 17:51
02:54
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 50 Milyon TL. çıkan bileti o sattı | Video 01.01.2023 | 14:47
01:04
Yeni yıla operasyonla başladılar | Video 01.01.2023 | 14:45
Sakarya'da yılbaşı gecesi polis denetiminde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir gencin ehliyetine el konuldu. Bölgeye gelen alkollü baba ise polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" diyerek, Türk milletine de küfürler etti. Şahıs, polis merkezindeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.
O anlar kamerada
Öte yandan, polise ve Türk milletine hakaret ile küfürler savuran şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın görevini yapan polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" dediği, Türk milleti hakkında küfürlü konuştuğu, bir süre sonra hatasını kabullendiğini söylediği ve polis merkezine götürülmesi yer alıyor.