Video Yaşam Dehşete düşüren sözler: "PKK olmak lazım" diyerek, Türk milletine ve polise hakaretler savurdu | Video
Dehşete düşüren sözler:

Dehşete düşüren sözler: "PKK olmak lazım" diyerek, Türk milletine ve polise hakaretler savurdu | Video

02.01.2023 | 15:08

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Sakarya'da yılbaşı gecesi polis denetiminde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir gencin ehliyetine el konuldu. Bölgeye gelen alkollü baba ise polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" diyerek, Türk milletine de küfürler etti. Şahıs, polis merkezindeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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Olay, yılbaşı gecesi Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni yıl gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.'nın alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi. İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K.'da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce polise ve Türk milletine hakaret etmeye başladı. Duruma duyarsız kalmayan ekipler, baba T.K.'yı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Şahıs, polis merkezindeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

O anlar kamerada
Öte yandan, polise ve Türk milletine hakaret ile küfürler savuran şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın görevini yapan polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK'ya özeniyor bazen" dediği, Türk milleti hakkında küfürlü konuştuğu, bir süre sonra hatasını kabullendiğini söylediği ve polis merkezine götürülmesi yer alıyor.

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