Video Yaşam Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video
Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video

Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video

18.05.2022 | 21:50

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Ünlü manken Demet Şener, sadece yer aldığı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Aşk hayatının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Şener, geçtiğimiz gün bir lansmana katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ‘defileler için hala sizi aramaları nasıl bir duygu?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki! İşte Demet Şener’in o soruya verdiği cevap!

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