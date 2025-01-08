Demir dubaya çarpıp yerinden söktü, yoluna devam etti | Video
Eskişehir'de gece saatlerinde yol kenarındaki demir dubaya çarparak kaçan araç sürücüsü, güvenlik kameralarına yakalandı.
Bölgede bulunan esnaf, olaya tepki gösterdi.
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